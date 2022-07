DI GIANVITTORIO: «SONO PRONTO A CANDIDARMI SINDACO A NOTARESCO»

Non è ufficiale, Non ancora. ma già il fatto che ne parli, è in qualche modo un annuncio. Tony Di Gianvittorio, consigliere regionale, è pronto a candidarsi Sindaco a Notaresco. Già vicesindaco, impegnato nell'amministrazione cittadina già dai tempi di Valter Catarra, che il lui vide la tempra adatta al cimento politico, Tony Di Gianvittorio conosce benissimo il suo territorio, le sue possibilità, le sue criticità e ha in mente progetti originali... a cominciare dai dinosauri.

