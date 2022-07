VIA DELLA PACE A SAN NICOLO', LAVORI PER 90 MILA EURO

Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione di via della Pace a San Nicolò, che prevedono la manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo tutto il viale, dal cimitero alla scuola media, la rimozione di quegli alberi le cui radici avevano sollevato in più punti la pavimentazione degli stessi marciapiedi, che saranno successivamente sostituiti con altri arbusti, la sistemazione della staccionata che in diversi tratti risulta completamente abbattuta.

L’importo dei lavori, che dovrebbero terminare entro l’estate o al massimo entro l’inizio dell’autunno, è di 90mila euro.