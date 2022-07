LA TERAMO AMBIENTE E' IN CRISI DI LIQUIDITA' E NON HA SOLDI NEPPURE PER IL GASOLIO, LUZII AL SINDACO: «COSA INTENDE FARE?»

La Teramo Ambiente sta alla frutta, non ha soldi per pagare gli stipendi, per mettere il gasolio ai mezzi e se continua così la sua fine è già chiara a tutti. Lo dice il consigliere comunale Giovanni Luzii che sull'argomento interroga il sindaco in consiglio comunale riunito oggi al Parco della Scienza.

L'interrogazione:

AL SINDACO DI TERAMO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA

PREMESSO:

– che, come tutti ricordano, nel 2021 la società Teramo Ambiente S.p.A., oggi di proprietà al 100% del Comune di Teramo, ha formalizzato nel proprio bilancio l’emersione di € 2.041.000,00 di utili, distribuiti ai propri soci (al tempo il 49% della società era di proprietà privata, quindi circa un milione di euro è stato liquidato in favore dell’allora proprietario privato);

CONSIDERATO:

– che quando una società realizza degli utili e gli stessi, invece che essere accantonati oppure utilizzati per fare investimenti, vengono liquidati ai soci, se ne evince che la società sia in salute e produca lucro per gli investitori proprietari delle azioni;

– che la Te.Am. S.p.A. ha reso noto da poche settimane che “intende procedere a selezionare un operatore finanziario con cui stipulare un contratto di mutuo di liquidità chirografo”;

– che in particolare la società In House richiede pubblicamente “l’erogazione in favore di Te.Am. S.p.A. di un mutuo, da destinarsi alla esigenze di liquidità ed avente le seguenti caratteristiche di massima: un importo stimato pari ad € 1.700.000,00; una durata di 120 mesi (10 anni); un tasso di interesse fisso”;

– che la Teramo Ambiente ha oggettive ed autodichiarate carenze di cassa e si trova a dover chiedere 1,7 milioni di euro al mercato per fronteggiare le proprie esigenze di liquidità;

– che con il termine liquidità si intende inequivocabilmente “la capacità di un’azienda di far fronte, per mezzo di risorse economiche a sua disposizione, a tutte quelle attività ed impegni di tipo finanziario presi in carico, con scadenze determinate”;

RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover domandare al Sindaco e all’Assessore competente notizie circostanziate in merito e, in particolare, di chiarire: