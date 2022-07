VIDEO / CLAMOROSO: CARMINE DI GIANDOMENICO STRAPPA LA CARTA D'IDENTITA' E LA RICONSEGNA AL SINDACO: «NON SONO PIU' UN CITTADINO TERAMANO»

Clamoroso gesto di protesta in Consiglio Comunale, il noto artista e fummettista Carmine Di Giandomenico, che avev appoggiato l'amministrazione D'Alberto anche candidandosi, ha stracciato davanti al Sindaco D'Alberto la sua carta d'identità perchè "non si sente più cittadino di Teramo". Un gesto clamoroso consumato nell'indifferenza e nell'incredulità dei presenti che ha preso le mosse dalla mancata risposta del Comune al progetto, presentato dallo stesso Di Giandomenico, di realizzare un Goldrake sull'Ipogeo di Piazza Garbibaldi. Un progetto a costo zero per il Comune, che Di Giandomenico ha realizzato e curato, finanche nella ricerca dei fondi, ma sul quale il Comune non si è mai espresso.

