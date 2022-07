APPELLO AL VOTO DRAGHI/ DI GIUSEPPE: “NUNGES RISPETTI LE ISTITUZIONI IL COMUNE NON È SUA PROPRIETÀ”

<<La lettera che alcuni sindaci italiani hanno siglato in favore di Draghi è una mera propaganda e mi chiedo se il primo cittadino di Roseto sia cascato scientemente in questo tranello posto dal PD e dalla sinistra>> dichiara Francesco Di Giuseppe, capogruppo di FDI in consiglio comunale.

<<Ancora una volta assistiamo alla poca correttezza del Sindaco Nugnes che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini Rosetani, anche quelli che la pensano diversamente da lui e dalla sinistra.

Utilizzare le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni di partito, evidenzia la mancanza di regole e di buonsenso di questa amministrazione.

Il governo non ha saputo dare risposte concrete al Paese e le elezioni paiono essere un problema solo per i potentati internazionali che hanno suggerito Draghi. La politica italiana è stata di fatto commissariata e i cittadini devono sorbirsi governi espressione solo di giochi di palazzo. Il popolo italiano ha ancora il diritto di voto? Se sì, nessuno deve avere paura che venga esercitato. A maggior ragione davanti a ‘illuminati’ governi tecnici che non hanno saputo comunque gestire l’emergenza sanitaria se non con misure ricattatorie nei confronti di cittadini e lavoratori, che non hanno un reale peso a livello internazionale e rispondono ad interessi lontani da quelli nazionali>> conclude Di Giuseppe.