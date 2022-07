VANDALIZZATA LA SCULTURA IN SABBIA A GIULIANOVA SPUNTA PURE UN VIDEO

In queste ore su internet soprattutto sui social sta diventando virale il video che mostra dei ragazzi (con tutta probabilità minorenni) intenti nel vandalizzare la scultura in sabbia che è stata creata solo pochi giorni fa sul lungo mare Zara di Giulianova.

"Episodi di vandalismo ai danni del patrimonio pubblico come questi - dichiarano

Antonio Di Francesco e Marco Simoni (Responsabili Lega Giovani Teramo)- devono essere fortemente condannati e stigmatizzati. È necessario che chi compie questi gesti si renda conto del grave danno che porta alla comunità e venga richiamato alla propria responsabilità. Non è più accettabile che si verifichino assurdità come quelle accadute la scorsa notte. Il vandalismo non può continuare a danneggiare il decoro e gli spazi pubblici delle nostre città. Come Lega Giovani e Lega sono anni che nelle nostre città d'Abruzzo e non solo stiamo portando avanti intere battaglie sulla legalità e l'educazione civica soprattutto con un occhio di riguardo a quella giovanile. Nel nostro concetto di buon governo dei territori non può e non deve esserci spazio per nessun episodio che vada a ledere il bene comune o che metta in pericolo la vita della comunità.

Fortemente risentito sull'accaduto anche il Sindaco giuliese Jwan Costantini che dichiara “Continuiamo a lavorare nonostante le inqualificabili immagini che ci rendono ancora più determinati nel processo di cambiamento della nostra Città “ Infine il partito Leghista chiede fortemente che le autorità competenti facciano luce e individuino i responsabili di questo brutto episodio di vandalismo.

GUARDA IL VIDEO QUI