POLITICA / ALTRI TRE CONSIGLIERI PASSANO AD “AZIONE”

Continua il lavoro del partito di AZIONE TERAMO su tutto il territorio. Il Segretario Provinciale, Michele Capanna Piscè, e quello Regionale, Giulio Cesare Sottanelli, comunicano che Azione si arricchisce di altri tre Consiglieri Comunali. Parliamo di Fabio Di Felice di Colonnella, Fabio Galizia e Giovanni De Amicis di Tossicia. "Con questi nuovi ingressi, oggi Azione è tra i partiti più attrattivi sia nel panorama politico provinciale che regionale - spiega Giulio Cesare Sottanelli - Un lavoro giornaliero, di tutto il gruppo dirigente, fatto di pragmatismo e serietà nella creazione di un’area liberal-democratica, base fondamentale per far tornare ai cittadini quell’interesse, ma soprattutto, quella fiducia verso la Politica dove ha visto, nelle ultime elezioni amministrative nel Paese, il 50/60% di astensionismo. Questo perché i cittadini non si riconoscono più sia dei partiti di CentroDestra che di CentroSinistra e che sancisce, definitivamente, la fine del Bipolarismo".