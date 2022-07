IL "VERO" SINDACO DI ROSETO PAVONE SUONA LA SVEGLIA A NUGNES: «COSI NON VA». STOP AI VIDEOMESSAGGI SETTIMANALI

Il "vero" Sindaco di Roseto Enio Pavone suona la sveglia al Sindaco pro tempore Mario Nugnes e alla sua squadra e lo fa in consiglio comunale. Troppi i ritardi...i cittadini aspettano da un anno la svolta che non c'è stata.

Nel consiglio comunale di ieri, infatti, il consigliere ed ex sindaco Enio Pavone si è detto «arrabbiato e deluso» di come vanno le cose. «Non si può andare avanti così», ha detto Pavone in uno dei suoi interventi durante la discussione sulla variazione di bilancio, poi approvata, «come gruppo di "Fare per Roseto" diciamo che il prossimo bilancio lo vogliamo analizzare nei dettagli con i dirigenti e i funzionari presenti. Dobbiamo capire cosa è previsto per le manutenzioni e per gli altri settori e non arrivare al mese di maggio e vedere l'erba non tagliata. Gli appalti per il taglio dell'erba si devono fare a febbraio, a marzo al massimo per non arrivare impreparati a maggio». Pavone non è soddisfatto neanche del servizio bus navetta. «Mi sono dovuto avvelenare per mettere il bus navetta nelle frazioni e poi mi sono arrabbiato perché non è andato bene», aggiunge, «era meglio dire di lasciar perdere per quest'anno il bus navetta. Se non è possibile programmare per tempo è meglio non farlo. Non si può ricorrere a giugno e a luglio a rivedere orari e corse, si legge oggi sul quotidiano Il Centro. «Nel settore urbanistico e nella polizia municipale siamo completamente fuori fase».

Un consiglio a Nugnes e a chi segue per lui la comunciazione: "basta ad intasare la chat dei giornalisti con i video messaggi settimanali. Sono troppo lunghi e non li sente nessuno. Ho dovuto bloccarlo». Grazie