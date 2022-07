PARCO, IL TAR RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA PRESENTATA DA NAVARRA CONTRO LA RIMOZIONE DALLA PRESIDENZA

La guida del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga resta, provvisoriamente, nella mani della vice presidente Donatella Rosini, sindaca di Carpineto della Nora e nominata dal consiglio direttivo a gennaio 2021. Questo perchè i giudici amministrativi del Tar Lazio hanno respinto la richiesta di sospensiva in via cautelativa presentata dal presidente Tommaso Navarra contro il provvedimento con cui il ministero per la Transizione ecologica che il 13 giugno scorso lo ha rimosso dall'incarico. Il mandato dell'avvocato Tommaso Navarra era già scaduto a giugno dello scorso anno ma era rimasto alla guida dell'ente in virtù di una proroga Covid durata nove mesi. E scaduta, quindi, a marzo 2022.