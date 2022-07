MARIANI A MARSILIO: «NON CANDIDARTI AL PARLAMENTO, RIMANI IN REGIONE»

Sandro Mariani, consigliere regionale di opposizione del gruppo "Abruzzo in Comune", lancia al governatore la sua provocazione: «Non ti dimettere dalla Regione per andaee in parlamento». Dopo l'ufficializzazione delle dimissioni del premier Draghi e lo scioglimento delle Camere, è partita di fatto la corsa alle elezioni politiche che andranno in scena tra poco più di due mesi, il 25 settembre prossimo. Elezioni che vedranno, per effetto del referendum del 2020 sul taglio dei parlamentari, una riduzione netta dei rappresentanti a Roma anche per l'Abruzzo: dai 21 attuali scenderà a 13, cioè nove deputati e quattro senatori, eletti tramite collegi ridisegnati sul territorio regionale. Con meno posti a disposizione per gli esponenti delle forze politiche, ci sarà una selezione delle candidature all'interno di tutti i partiti. E Marsilio, oltre che presidente della Regione, è anche una delle figure più in vista di Fratelli d'Italia, spesso in prima linea a livello nazionale nelle battaglie politiche portate avanti dalla leader del suo partito, Giorgia Meloni.

«Mi auguro che Marsilio rimanga presidente della Regione e non si candidi a Roma, come si sente dire da giorni, anche da parte di esponenti del suo stesso partito», dice il consigliere Mariani.