AZIONE, TRA I NUOVI INGRESSI (A BREVE ANCHE GIULIANOVA E NOTARESCO) E IL SUO CANDIDATO SINDACO A TERAMO

Fabio Di Felice, candidato sindaco alle ultime Amministrative di Colonnella, Fabio Galizia e Giovanni De Amicis, consiglieri a Tossicia. Ma dalla prossima settimana, il partito di Calenda in Abruzzo capitanato da Giulio Cesare Sottanelli, a livello regionale, e da Michele Capanna Piscè, in provincia, si prepara a firmare gli ingressi in Azione anche da Giulianova e Notaresco. "Cresciamo, aumenta sempre di più l'adesione ad Azione, a conferma della serietà e del pragmatismo della proposta politica che mettiamo in campo" ha dichiarato stamane il segretario regionale Sottanelli, guardando chiaramente all'appuntamento elettorale nazionale del prossimo 25 settembre e che "comporterà fare una campagna elettorale sotto l'ombrellone" e condannando i partiti che hanno di fatto decretato la fine del governo Draghi: "Scelte e azioni da irresponsabili", aggiunge. Ma non c'è solo la tornata elettorale nazionale a rendere frizzante il posizionamento di Azione: "A Teramo capoluogo saremo ben presenti, con una nostra lista e con un nostro candidato. L'attenzione e la richiesta di incontri che ci giungono da altre forze politiche sono la conferma che Azione è un partito che attrae e che può fare la differenza" gli ha fatto eco il segretario provinciale Piscè