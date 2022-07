IL GOVERNATORE MARSILIO ANNUNCIA LA RICANDIDATURA AL SECONDO MANDATO

"Ho già risposto 100 volte a questa domanda: da almeno due anni ho già posto la mia ricandidatura per il secondo mandato alla Regione.

Per fortuna che il 21 agosto arriverà presto".

Lo dice il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, rispondendo all'ANSA a proposito di una sua eventuale candidatura alle elezioni del prossimo 25 settembre.

La questione, nelle ultime ore, è tornata a far discutere in Abruzzo. Il consigliere regionale di opposizione Sandro Mariani, in modo quasi provocatorio, ha auspicato che Marsilio rimanga presidente della Regione, parlando di voci che circolano anche all'interno del partito del governatore.

Non si è fatta attendere la replica del capogruppo FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa, secondo il quale "gli esponenti di Fratelli d'Italia, a differenza di quelli del centrosinistra, sono abituati ad onorare fino alla fine il mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Il presidente Marsilio - sottolinea - non soltanto non sarà candidato alle imminenti elezioni politiche, ma sarà, come già detto, nuovamente candidato alla presidenza della Regione Abruzzo".