GIULIO SOTTANELLI SI CANDIDA AL PARLAMENTO E A TERAMO ANDRA' CON IL PROBABILE VINCITORE

Giulio Cesare Sottanelli si ricandida in Parlamento: alla Camera dove spera di riuscire. Il coordinatore regionale di Azione è certo di ripresentarsi alle prossime politiche del 25 settembre. Il leader di Azione nel frattempo sta gettando le basi, a livello nazionale, per la reale creazione di un Terzo Polo, suo obiettivo da sempre. Nel frattempo, per le elezioni al Comune di Teramo ha già dialogato con D'Alberto e con Gatti: occorre fare una lista e ci vogliono nomi e per ora la situazione è ancora molto fluida. Non ci sono al momento possibili candidati a sindaco per Azione: nè Roberto Pelillo e nè Antonio Forlini, hanno detto si, l'unico si è arrivato da Siriano Cordoni che per adesso è in fase di profonda riflessione. Dunque Azione si accaserà con il probabile vincitore a Teramo. Vedremo come finirà.