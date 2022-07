ROSETO/ CIANCAIONE. «NO AI FUOCHI D'ARTIFICIO A FERRAGOSTO»

“Una mozione per dire no a botti e fuochi d’artificio a Ferragosto e nelle altre feste patronali” esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “esistono diverse alternative che non causano disagi agli animali e danni all’ambiente, dobbiamo lavorarci concretamente”.

Fare di Roseto una vera Città amica degli animali o pet friendly significa partire anzitutto dal rispetto di questi esserini che ci fanno compagnia, che migliorano la nostra salute soprattutto a livello psicologico perché hanno un ruolo importante nella riduzione dello stress, nella diminuzione del senso di solitudine, nel miglioramento dell’umore e nell’aiuto dei bambini con le loro abilità emotive e sociali.

La prima cosa da fare, quindi, anche per evitare che tutto rimanga solo a livello di annunci, è evitare di creare loro spavento e, quindi, senso di disorientamento , esponendoli a rischio di smarrimento o anche di investimento sulla strada.

Il rumore provocato dai fuochi d’artificio, inoltre, crea nei bambini, nelle persone anziane, nelle persone con disabilità, negli ammalati, reazioni di disagio psicofisico, oltre ai pericoli che i fuochi pirotecnici costituiscono per l’integrità fisica delle persone.

Per non parlare dei danni all’ambiente poiché è scientificamente provato che negli istanti successivi allo scoppio si registra un forte peggioramento della qualità dell’aria.

La nostra proposta è, allora, quella di realizzare a Ferragosto uno spettacolo che possa essere visto da tutti con fontane danzanti, musiche bellissime ed effetto luci, per una festa “senza botti”, con giochi d’acqua e fuoco, che non spaventi neppure i nostri amici animali.

Non è nemmeno da trascurare l’aspetto economico perché oggi fare fuochi pirotecnici costa tantissimo, almeno dai 15 a 35 mila euro per uno spettacolo di circa mezz’ora, mentre per lo stesso tempo uno spettacolo di fontane luminose musicali danzanti o water show ha costi molto più contenuti.

Si tratta di uno spettacolo ecosostenibile che basa la sua maestosità e il suo impatto sull’originale impiego di elementi naturali in una coreografica danza a ritmo di musica e con un impatto ambientale nullo, uno spettacolo completamente ecologico ed ecosostenibile che non fa a meno dell’imponenza e della bellezza.

“Un Ferragosto di cui andare fieri, respirando aria pulita e passeggiando con i nostri amici animali, ma abbiamo poco tempo”, conclude la consigliera, dobbiamo muoverci per farlo!