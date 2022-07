FOTO/ LA PISTA CICLABILE DELLA VIBRATA E' FINALMENTE REALTA': ORA AL VIA IL SECONDO LOTTO

Taglio del nastro oggi per la pista ciclabile sul Vibrata che rappresenta un traguardo importante per dotare il territorio di un percorso alternativo, immerso nella natura e che nelle previsioni conta di toccare l’intera Val Vibrata. Si tratta di un tracciato di 6 km, da Alba Adriatica a Corropoli che costeggia il corso fluviale in quello che è il primo lotto che dovrà poi collegare la costa con Civitella del Tronto.

L’opera pubblica è anche la prima messa in cantiere dall’Unione dei Comuni, con il presidente Domenico Piccioni e il consigliere con delega alle ciclabili Mauro Scarpantonio, che ha lavorato per centrare un obiettivo che, strada facendo, ha rischiato di arenarsi, viste alcune difficoltà emerse nella fase progettuale prima e di realizzazione poi.

L’opera pubblica è stata finanziata dalla Regione con un investimento da 1,3 milioni: fondi erogati durante la giunta D’Alfonso con Dino Pepe presente al taglio del nastro e che all'epoca era assessore al cicloturismo e poi appaltata dall’Unione che l’ha realizzata nei termini previsti dal bando.

«Nella passata legislatura, come assessore regionale al cicloturismo, ha detto Pepe - ho sostenuto con determinazione la richiesta dei sindaci tanto da riuscire a deliberare 1.350.000€ per finanziare il progetto, prima opera pubblica dell’Unione di Comuni. Voglio ricordare i sindaci che non ci sono più e che hanno sempre sostenuto il progetto: Iustini, Fucilitti e Pompizi. Confidiamo nella cura del percorso ciclabile e soprattutto nella sua prosecuzione verso Civitella del Tronto», ha concluso Pepe.

Spetterà all’Unione dei Comuni su come intervenire per curare il tracciato.