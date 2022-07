LA POLITICA SCONVOLTA DALLA MORTE DI MASSIMO SPECA, IL SINDACO APPENA ATTERRATO A MEMMINGEN STA RIENTRANDO SUBITO A TERAMO

«Sono sconvolto, sono senza parole. Siamo stati insieme oggi fino alle 11,30 in commissione. Abbiamo fatto battute sull'orto di Montepagano dove voleva mettere i pomodori. Non so che dire, che fare. Sono impietrito, distrutto». Il vice sindaco Giovanni Cavallari non riesce a credere che Massimo Speca non ci sia più, lui che ha appreso la notizia dai colleghi del 118. Aspetta di capire e aspetta di parlare con il Sindaco che ha preso l'aereo stasera da Pescara per andare ad onorare il gemellaggio con i colleghi di Memmingen. Al momento il primo cittadino risulta non raggiungibile sul cellulare.

Sconvolta anche Manola Di Pasquale, Michele Fina, Sandro Mariani, suo grande amico e punto di riferimento in comune a Teramo, Mirko Rossi. Tutto il partito non riesce a credere che sia accaduto davvero, che Massimo non ci sia più. E tutti rivolgono il pensiero alla giovane moglie Alessia e ai suoi piccoli.

Michele Fina, segretario regionale del Pd, dichiara sui social: «Una tragedia incredibile colpisce tutta la nostra comunità. Massimo Speca, giovane avvocato, consigliere comunale e capogruppo del PD Teramo, è venuto a mancare a soli 41 anni. Il dolore per questa morte inaccettabile è amplificato dal pensiero per la sua famiglia, sua moglie e i suoi due figli piccoli. Ci stringiamo tutti intorno a loro».

Appena atterrato a Memmingen (ore 21,30) il Sindaco D'Alberto fa sapere che sta cercando di riprendere subito l'aereo per rientrare immediatamente in città.

Il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, a nome personale, della Lega e del segretario regionale del partito Luigi D'Eramo, esprime sgomento e profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Massimo Speca, consigliere e capogruppo del Pd nell'assise civica del Comune di Teramo. Costantini e gli esponenti del suo schieramento manifestano il proprio dolore per la perdita prematura ed improvvisa di un uomo stimato e leale. Alla famiglia, al Partito Democratico, al Sindaco Gianguido D' Alberto e alla comunità teramana, giungano le più sentite condoglianze.