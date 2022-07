ELEZIONI / STRAPPO LETTA - RENZI, IN ABRUZZO ITALIA VIVA PRONTA AD ANDARE DA SOLA

Riflessi abruzzesi dello strappo tra Letta e Italia Viva. Mentre a livello nazionale il dialogo tra i due partiti è, ormai, a livello di rottura dei rapporti diplomatici, a livello locale la cosa sembra anche più complicata. Se a Roma tra Letta e Renzi è calato un muro (i due, in realtà, non si vogliono bene da sempre), in Abruzzo c’è chi tratteggia scenari futuri. Camillo D’Alessandro avrebbe chiaramente fatto riferimento al futuro prossimo, ovvero alle elezioni amministrative e alle regionali, come a voler dire: divisi oggi, divisi sempre. Cioè, venendo alle cose di casa nostra, divisi anche a Teramo, dove si voterà per eleggere il nuovo Sindaco. D’Alessandro, che ambisce anche alla presidenza della Regione, potrebbe dunque scegliere di correre da solo e di farlo in tutte le realtà chiamate al voto in Abruzzo.