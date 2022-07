LA PROVINCIA TIRA LA SOMME E CHIUDE CON 3 MILIONI DI UTILI

L’emergenza sanitaria indotta ha aperto scenari inediti mettendo a dura prova la finanza pubblica a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.

Nel mutato contesto organizzativo, si sono dovuti contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell’emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo.

Gli impatti derivanti dalle minori entrate correnti, tributarie ed extra tributarie, conseguenti alle misure adottate per fronteggiare la crisi economica e finanziaria derivante dall’emergenza sanitaria in corso (riduzioni di gettito riguardanti l’IPT, la RCA, la Cosap, etc.) e le maggiori spese necessarie per fronteggiare le connesse criticità socio-sanitarie (interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di trasporto; emergenze e conseguenti prestazioni di lavoro straordinario; acquisto di dotazioni informatiche, di dispositivi di protezione ed altro), incidono sulla tenuta del bilancio.

La Provincia di Teramo è risultata assegnataria, per l’anno 2021, di un fondo Covid di 2.611.570,1 ma ha registrato minori entrare per 2.027.356,00 e maggiori spese per 1.085.366,21. Da un punto di vista politico va registrata la beffa del Decreto Aiuti che, nonostante il lavoro svolto dall’Unione delle Province, non ha previsto nulla dirottando quasi tutte le risorse su poche città metropolitane e su Roma Capitale.

Il risultato di cassa presenta comunque un risultato positivo di 42.500.355,93

In tal modo l’Ente ha potuto sopperire ai mancati introiti da parte degli enti finanziatori grazie alle proprie risorse, anticipando i pagamenti a favore delle imprese, impedendo il maturare di interessi passivi e fornendo un volano all’economia.

Un lavoro importante, a favore del mondo produttivo e delle imprese, quello realizzato per ridurre i tempi di pagamento: dai 49 giorni nel 202 ai 15 giorni del 2021.

L’avanzo di amministrazione disponibile è di 3.070.923 ai quali si aggiungono gli oltre 780 mila euro vincolati agli investimenti.

Viabilità e opere pubbliche

Oltre alle normali attività dell'ufficio, nonostante le forti carenze di personale, sono stati realizzati tutti i lavori relativi ai finanziamenti concessi dagli enti sovraordinati come di seguito indicato:

-​I fondi per i Piano asfalti: sono stati impegnati entro il 31 dicembre 2021 tutti i lavori da realizzare nel 2022;

-​Interventi Piano Stralcio Anas di ripristino della viabilità interessata dagli eventi sismici- ricostruzione e riallineamento di tutti gli stralci ANAS/approvazione progetti per le conformità del soggetto attuatore;

-​Programmazione AREE INTERNE (9 milioni per 6 anni per 37 Comuni) e DECRETO PONTI (13 milioni di euro di finanziamento)

-​Progettazioni per la richiesta di Mutuo per 1.750.000,00 - ottenimento mutui

-​Completamento di tutti gli interventi Masterplan;

-​appalto progetti finanziati dalla Protezione Civile per danni cratere sisma neve e fuori cratere;

Sono state inoltre attivate delle convenzioni specifiche per potenziare le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle strade provinciali.

Edilizia scolastica

Oltre alle normali attività dell'ufficio, nonostante le forti carenze di personale, sono stati realizzati tutti i lavori relativi ai finanziamenti concessi dagli enti sovraordinati come di seguito indicato:

-​Tra i finanziamenti intercettati dall’Ente a fine anno 2020, per quel che attiene le risorse di €. 4.354.753,18 concesse con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, l’area 4 si è attivata nel corso del 2021 ad avviare i suddetti interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane, affidando i servizi tecnici. Il Governo ha deciso di far confluire questi progetti nel percorso PNRR e da inizio anno siamo in attesa del Decreto della Corte dei Conti che ci consentirebbe di part partire i lavori.

-​E’ stato intercettato un finanziamento afferente il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 62 del 10/03/2021 che ha visto la Provincia di Teramo assegnataria di un importo complessivo di € 5.729.938,40; l’ufficio dell’area 4 ha pertanto provveduto alla redazione, con successiva approvazione da parte del Consiglio, dei quattro progetti di fattibilità destinando tale somma finanziata alla realizzazione di quattro interventi presso i seguenti edifici scolastici: Liceo “Peano” di Nereto; Liceo “Milli” di Teramo; edificio “Comi” di Teramo sede dell’Einstein; Liceo “Curie” di Giulianova. Anche in questo caso siamo in attesa del decreto della Corte dei Conti.

-​A seguito del finanziamento ricevuto nel terzo trimestre 2021 dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, sono stati approvati, affidati e realizzati in tempi strettissimi n° 10 interventi per un importo complessivo finanziato di €. 200.000, parzialmente rendicontati nel 2021 (termine rendicontazione nel 2022).

-​nel mese di Dicembre 2021 è stata emessa l'ordinanza del Commissario alla ricostruzione n. 31 con cui sono state finanziate le opere di adeguamento sismico delle scuole per oltre 110 milioni euro, il tutto dopo innumerevoli incontri, riunioni e attività portate avanti dagli uffici. Tra gli interventi portati a casa, vi è l'importante adeguamento sismico del Marino, edificio chiave della ricostruzione, precedentemente rimasto fuori dai finanziamenti.

-​Con la prosecuzione nel 2021 dello stato emergenziale causato dalla diffusione pandemica del COVID -19 il servizio “Sicurezza nei luoghi di lavoro” si è trovato a dover affrontare e gestire l’emergenza con misure idonee a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica anche attraverso un confronto assiduo e a volte quotidiano sia con il medico competente che con l’RSPP.

L’Ente ha assunto e adottato misure preventive urgenti atte a ridurre le probabilità di contagio da COVID- 19 e a far fronte alle richieste che provenivano da tutti i settori dell’Ente, in particolare da gruppi di lavoro che nel particolare momento si sono trovati in prima linea a fronteggiare l’emergenza, come la polizia provinciale, cantonieri, operai, ecc.

Sono state inoltre attivate delle convenzioni specifiche per potenziare le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle scuole e sugli immobili provinciali.

E' stato attivato un ufficio PNRR; fino ad oggi risultano finanziati i progetti: collegamento autostradale Montorio/A24 (circa 5 milioni di euro, soggetto attuatore ANAS); Progetto Montagna Prati/Prato Selva (2 milioni e 400 mila euro); la palestra dell’Istituto tecnico tecnologico “Primo Levi” di Sant’Egidio (980 mila euro) e la riqualificazione del campo di calcio di Nepezzano annesso all’Ipsaa “Di Poppa-Rozzi” (814 mila euro). In graduatoria, al momento senza alcun finanziamento, anche la nuova palestra del “Crocetti” di Giulianova con un importo di oltre 1 milione e 779 mila euro. In quest’ultimo caso si confida in uno scorrimento di graduatoria con nuovi fondi. Finanziamento progettazione definitiva esecutiva della pista ciclabile del Tordino (2022) 400 mila euro

Fondo progettazione 500 mila euro ci siamo candidati per : progettazione completamento piste ciclabili, progettazione nuova scuola “Saffo” di Roseto; progettazione efficientamento energetico in 10 istituti scolastici.

Candidatura bando “Centro Servizi Consulenza area Comuni Svantaggiati”: abbiamo chiesto un finanziamento di 1 milione e 600 mila euro.

DIEGO DI BONAVENTURA

Presidente della Provincia di Teramo