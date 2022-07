AGOSTINELLI: “D’ALONZO RASSEGNI IMMEDIATAMENTE LE DIMISSIONI DA PRESIDENTE DEL BIM”

Il Sindaco di Campli Dott. Federico Agostinelli e i consiglieri delegati Cristina Passacquale e Luca Di Girolamo.

Leggiamo con preoccupazione le ultime notizie riguardanti la gestione del BIM Vomano-Tordino da parte del nuovo Presidente Giuseppe D'Alonzo. In campagna elettorale il neo presidente aveva promesso un deciso cambio di passo, attenzione e risorse alla montagna, novità importanti in termini di sostegno al territorio. Al momento invece poco è stato fatto in tal senso e anzi, se fossero confermate le accuse di aver affidato un incarico ad un proprio parente entro il quarto grado, in maniera diretta, dovrebbe immediatamente rassegnare le dimissioni da Presidente del BIM Vomano-Tordino. Neanche la revoca delle due delibere sarebbe ormai sufficiente a ripristinare la fiducia nel presidente del Bim ma sarebbe solo la conferma del clamoroso scivolone che tuttavia conferma un modus operandi inaccettabile. Si torni immediatamente a una gestione coerente del BIM attraverso nuove elezioni. Chiediamo pertanto alla governance del PD teramano, D’Alberto e Mariani in primis, di non tacere, ma di esprimersi su questa "questione morale".