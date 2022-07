MO.TE/ VERSO LA CONCLUSIONE L'ERA RUSCITTI. IL NUOVO AMMINISTRATORE SARA' SCELTO TRA GERARDINI E SALINI

Cambio al vertice del Mo.Te. Entro il mese di luglio sarà scelto un nuovo amministratore unico e con esso, il nuovo collegio sindacale. Ieri, è stata rinviata l'assemblea, in seconda convocazione, chiamata ad esprimersi sull'avvicendamento dello storico Ermanno Ruscitti alla guida del Mo.Te rimasto in sella, prima per volere del centrodestra e poi del centrosinistra.

Due sono i nomi in corsa: quella dell'ex dirigente regionale Franco Gerardini voluto dal sindaco D'Alberto e quello di Nicola Salini, ex Ater e la cui nomina è fortemente caldeggiata dal consigliere regionale Sandro Mariani (Salini collabora con il commissario Legnini al quale scadrà il contratto a fine anno con il Governo ed è stato nell'ufficio di gabinetto del sindaco di Teramo dopo la sua elezione).

Chi l'avrà la meglio, pero', lo si saprà tra un mese o poco più. C'è poi qualcuno, in questo caso un ingenuo consigliere comunale, che pensava che a scegliere sarebbero stati i sindaci del Mo.Te ma così non sarà. E' bene ricordare che dal 2015 il Comune di Teramo ha ceduto il 51% delle quote Mo.Te in possesso dell'amministrazione scegliendo tra Mo.Te e Te.Am di rimanere in quest'ultima partecipata ora società in house e che in vista dell'Agir era questo un passaggio scontato e forse anche atteso nell'ambito politico.

E.D.C.