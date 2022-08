COMUNE DI ISOLA/ UN CASO DI SCUOLA, AMMINISTRATORI LOCALI VERSO I DIPENDENTI: "CHI TUTELA IL BENE COMUNE?"

In attesa dei decreti ingiuntivi, che annunciamo fin da ora arriveranno subito dopo ferragosto per le vicende legate all’erogazione del salario accessorio che nelle settimane scorse ha portato ad uno storico sciopero dei dipendenti del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, un’altra sentenza a favore di una funzionaria del Comune, Silvana Marano, a seguito di una denuncia partita da un assessore della giunta Di Marco è stata “recapitata” all’indirizzo del Comune, perché il “fatto non sussiste”.

Giunte diverse per composizione ed orientamento accomunati dall’idea che i dipendenti dell’ente sono ostacoli verso la realizzazione di programmi elettorali, idea che ha portato la giunta Ianni ad incassare due condanne da parte del Tribunale Amministrativo su altrettanti ricorsi per atti che delegittimavano le competenze dei dipendenti del Comune di Isola.

Quando gli amministratori del Comune di Isola capiranno che i dipendenti sono persone grazie alle quali una comunità può avere servizi di qualità nel rispetto della legge? Le risorse economiche messe in campo per la caccia alle streghe tra i dipendenti, che si traducono in spese legali sulle spalle dei cittadini, non potrebbero avere una destinazione diversa se solo si lavorasse a valorizzare le professionalità, ridotte oramai all’osso, che l’amministrazione ha al suo interno?

Il Segretario della FP CGIL Teramo

Pancrazio Cordone