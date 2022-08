TERAMO, CITTA' DOVE SI PARCHEGGIA SOLO A PAGAMENTO, STRISCE BLU IN VIA SAVINI E VIALE BOVIO, I CITTADINI PROTESTANO

Uno scandalo firmato "Comune di Teramo", ufficio traffico. Anche quelle poche ultime vie che erano a sosta libera saranno messe a pagamento. Accadrà in viale Bovio dove è stato piazzato un parkometro (speriamo funzionante...) ed in altre vie come, da oggi, sull'unico lato che non era ancora a pagamento in via Savini e che si trova davanti al self service La Piazza.

"Ora mancano via Stazio e via Argentina, poi spenderò di meno ad andare al lavoro in taxi. Davvero pensano che chi abita al centro debba pagare anche questa tassa quotidiana, senza alternativa?" scrive una residente su facebook. Gli fa eco, un altro residente che scrive: "Vergognoso in centro solo parcheggi a pagamento , senza neanche la pausa 13.30 /16.30 come in tutte le altre città e poi carico e scarico , quindi i “ privilegiati” che abitano in centro devono pagare solo pagare. Per non parlare di chi abita nella favoritissima ZTL che non ha possibilità alcuna di poter lasciare la macchina senza prendere almeno una multa a settimana. Penso che si debba rivedere qualcosa".

Ed un altro residente scrive: "Parcheggi tutti a pagamento. In via Savini come fanno i clienti ad acquistare ill pasto da asporto o fermarsi a pranzo o a cena oppure fare qualsiasi acquisto. Nelle vie dove convergono negozi".

La protesta contro il Comune monta di ora in ora. E non finirà qui. Ora si è capito come la ditta che ha vinto la gara ha potuto assumere gli ex Tercoop.