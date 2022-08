LIBERA D'AMELIO LASCIA AZIONE: «MI DIMETTO DAL PARTITO DI CALENDA, IL RIFORMISMO E' STATO TRADITO»





«Il mio percorso politico si separa dal partito di Carlo Calenda. Comunico infatti con queste righe di avere depositato nella giornata odierna le mie dimissioni da segretario cittadino di Azione. Le ragioni politiche che hanno indotto Calenda alle nuove geometrie in termini di alleanze, non trovano la condivisione della sottoscritta e degli elettori a cui mi sono presentata come candidato sindaco di Tortoreto invocando quel riformismo che ritengo essere stato tradito dalle scelte ufficializzate oggi. Si conclude quindi il mio percorso con Azione, ma continuerò a onorare il ruolo di opposizione che mi hanno affidato i cittadini con coerenza.

Capogruppo TORTORETO PIU'

Libera D'Amelio