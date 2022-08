ARRIVA IL BONUS DA MILLE EURO PER I LAVORATORI DELLE ASP

È grazie alla nostra presa di posizione che arriva il sussidio una tantum a ristoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle Aziende di servizi alla persona presenti sul territorio abruzzese e impegnati a fronteggiare la pandemia”, così i consiglieri dei gruppi Pd, Legnini presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto commentano l’approvazione in Consiglio dell’emendamento che ha dato il via libera al provvedimento da mezzo milione di euro. “Abbiamo sottoscritto e sostenuto con convinzione l’emendamento che vede come proponente il collega Mauro Febbo, perché deriva da una nostra iniziativa politica: ai lavoratori delle case di riposo abruzzesi, andava riconosciuto ascolto e attenzione, perché hanno portato avanti un lavoro delicatissimo durante le fasi più acute della pandemia - incalzano i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Blasioli, Americo di Benedetto, Sandro Mariani, Marianna Scoccia - Agli operatori di tutte le Asp l’emergenza covid ha richiesto un impegno e sacrifici enormi, che loro hanno affrontato, nonostante anche i diversi ritardi delle Aziende sanitarie nel pagamento degli stipendi, sempre con un elevato senso di responsabilità. E se oggi riceveranno un bonus è perché il centrosinistra, attraverso la risoluzione presentata da Dino Pepe, approvata all’unanimità anche in Commissione, ha concretizzato tale possibilità. Lo riteniamo un riconoscimento doveroso, perché è rivolto a lavoratori e lavoratrici che nonostante il delicato ruolo rivestito, purtroppo rischiavano di diventare invisibili agli occhi di un centrodestra che non programma e non crea strategie utili alla comunità, nonostante abbia avuto la più imponente mole di risorse governative a disposizione per affrontare l’emergenza, assumere personale, pagare le spettanze e assicurare all’utenza sanitaria tutta, la migliore assistenza possibile. Il risultato è stato agevolato anche dall’azione dei sindacati che hanno sostenuto la proposta e condiviso tale percorso”.

il commento del commisario della ASP 1 Roberto Canzio





Accogliamo con favore l’approvazione da parte del Governo regionale, votata ieri nella seduta di Consiglio, dell’emendamento che riconosce il contributo economico una tantum - non inferiore ai 1.000 euro - alle lavoratrici e ai lavoratori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona abruzzesi per l’ attività messa in campo perché si contrastasse l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Così come non possiamo che apprezzare la sensibilità e l’attenzione che hanno portato la Regione all’approvazione dell’emendamento in questione: si tratta di un evidente riconoscimento delle difficoltà durissime che gli operatori delle Case di riposo hanno dovuto fronteggiare e sostenere durante tutto il lungo e delicato periodo segnato dall’emergenza sanitaria. Un provvedimento, questo, che del resto avevamo sollecitato puntualmente e a più riprese durante gli incontri avuti sulla più ampia e complessa questione che interessa l’Asp1. A questo proposito siamo altrettanto certi che la Regione saprà ora consegnare una risposta, concreta e fattiva, in modo che si possa arrivare in tempi congrui a una soluzione che guardi al futuro - con prospettive realistiche e sostenibili - per le attività delle strutture, per gli ospiti e per i lavoratori.