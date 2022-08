CLAMOROSA FIGURACCIA DI VERNA CHE CHIEDE AL GESTORE UN PASSO INDIETRO SU VIA SAVINI, PER MOTIVI ELETTORALI? LA EASY HELP LO SMENTISCE

E' dovuto ricorrere ad un punto stampa l'assessore MAURIZIO Verna per cercare di mettere "una pezza" alla figuraccia dei posti auto su via Savini. Inutili le spiegazioni rese: la figuraccia c'è stata e quei parcheggi dovevano essere davvero blu. A nulla costa la giustificazione dei posti per i residenti in centro da lasciare liberi sulla base di un questionario "casareccio". Il Comune per giustificare l'appalto ha bisogno di incassare e per farlo non guarderà in faccia a nessuno.

Nessun disguido dunque come Verna vuole far credere e a smentirlo ci pensa il responsabile della Easy Help, Andrea Chiodoni che al telefono spiega: «Nessun errore, era nel piano come nel piano ci sono tutti i parchggi che stiamo mettendo su a pagamento a Teramo, in modo da poter far partire il servizio già a settembre così come deciso nella gara che abbiamo vinto. E' stato il comune a ripensarci ieri, all'ultimo momento. Forse siamo stati troppo veloci noi rispetto alla macchina comunale». Si apprende sempre dalla Easy Help che i parkometri vecchi saranno sostituiti ad ottobre ma che, per volere del Sindaco non saranno montati (come accade a Roseto) parkometri con la targa: "il sindaco pensa che siano troppo complicati per i cittadini", ci ha riferito il responsabile.

Verna poi, sempre nel punto stampa di oggi pomeriggio annuncia che ha deciso una serie di rimodulazioni su piazza del Carmine e piazza Verdi ed anche su viale Mazzini. “Dobbiamo partire con una attuazione graduale, venendo incontro alle esigenze dei cittadini e dei residenti. Ho chiesto alla cooperativa di non accelerare troppo, sarà rivista la proposta del project, negli interessi della nostra città rispetto al progetto approvato tre anni fa".

La domanda nasce spontanea ora: è vero che per il Comune di Teramo tutto è possibile. Ma si puo' fare su una gara vinta e partita? Povera Easy Help dove è capitata stavolta..