COVELLI “CON TUTTE QUESTE STRISCE BLU, D’ALBERTO DESERTIFICA TERAMO”

I cittadini teramani meritano di essere informati. Dopo aver assistito ad una completa trasformazione dell’area di sosta nei pressi di via Savini (e non solo) divenuta totalmente a pagamento, abbiamo appreso con sollievo che vi era stato un mero errore di verniciatura degli stalli della sosta gratuita; il tutto seguito da specifica dichiarazione dell’amministrazione comunale la quale, a mezzo dell’assessore competente, preannunciava già nella giornata di oggi (03 agosto 2022) la sistemazione dei parcheggi per come erano prima.

Incredibilmente oggi leggiamo dalla stampa che probabilmente non si sarebbe trattato di un errore ma di una specifica disposizione dell’amministrazione del sindaco D’Alberto contenuta negli atti di affidamento della concessione del servizio dei parcheggi a pagamento.

Non ci vogliamo credere! Probabilmente anche questo è un errore o un refuso del sito del comune di Teramo!

Sindaco D’Alberto, al pari della reattività che mostra nei comunicati stampa in cui riporta continuamente che la città: “…sta andando verso il futuro”, fornisca immediati chiarimenti ai commercianti del centro storico, ai residenti ed ai cittadini tutti rispondendo alla domanda: “i parcheggi in via Savini sono stati previsti dalla sua amministrazione totalmente a pagamento per entrambi i lati?”

E soprattutto, aver reso a pagamento, con tariffe esorbitanti, l’intero centro città, non le pare un ulteriore passo verso la desertificazione del centro e una ulteriore vessazione verso i residenti rimasti?

Alberto Covelli

Coordinatore dei gruppi di centrodestra al Consiglio Comunale di Teramo