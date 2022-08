STRISCE BLU, ANCHE PROCURA E TRIBUNALE INSORGONO CONTRO VERNA E IL COMUNE...LA FIGURACCIA CONTINUA

La figuraccia del Comune per le strisce blu incontrollate non trova orami tregua. L'ultima figuraccia appunto, Verna e soci l'hanno fatta con la Procura e con il Tribunale. Personale e magistrati costretti a stilare un petizione contro le strisce e l'aumento delle tariffe incontrollate, sono state tolte quelle bianche previste per legge senza alcuna logica. La protesta dei dipendenti della Procura e del Tribunale si unisce a quella degli uffici finanziari iniziata ieri. A nulla è servita la spiegazione di Verna che si è recato a parlare con il dirigente facendo capire loro che devono andare a parcheggiare, a pagmento, nei siti gestiti dall COSTRUTTORI TERAMANI che come noto, hanno pretese troppo esose per molti. Di questo Verna si è impegnato a parlare con i gestori di San Francesco e San Gabriele per chiedere un immediato abbassamento delle tariffe.