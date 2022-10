RIGENERAZIONE DEMOCRATICA ABRUZZO CONTESTA L'ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rigenerazione Democratica Abruzzo disapprova fortemente le circostanze che hanno portato all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Giulianova. Dopo un acceso confronto e l’astensione di cinque membri della maggioranza, Matteo Francioni, esponente di Fratelli d’Italia, è stato eletto con nove voti contro otto.

Determinante è risultato l’appoggio di Pietro Tribuiani, ex membro della Lega e concorrente del centro destra alle ultime elezioni comunali, sconfitto al ballottaggio dal Sindaco Costantini. Dopo aver ritirato il ricorso per il riconteggio dei voti, il Consigliere Tribuiani ha fornito un nuovo assist all’amministrazione. Egli ha permesso che si concretizzasse l’ennesimo aggiustamento politico di una maggioranza, in principio civica, ma ora espressione dei partiti di centro destra.

Simili trame e stravolgimenti politici non si erano mai registrati nel Consiglio Comunale giuliese. La totale mancanza di etica e l’assenza di rispetto per il mandato elettorale sembrano ormai essere diventati i tratti distintivi di questa amministrazione. La città di Giulianova merita di avere alla sua guida amministratori più maturi e responsabili. È giunto il momento che tutte le forze politiche di centro sinistra gettino le basi per costruire un’alternativa credibile a questo teatrino indecoroso.

La Segreteria di Rigenerazione Democratica Abruzzo