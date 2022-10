CA.FE', LUZII CHIEDE CHIARIMENTI AL SEGRETARIO E SCRIVE ALLA GUARDIA DI FINANZA: "NON ESISTE UN ATTO E VA FATTO UN BANDO"

Inaugurazione Spazio Multiculturale Ex Scuola Carlo Febbo di San Nicolò a Tordino. Il consigliere comunale Giovanni Luzii chiede al segretario generale del Comune notizie e chiarimenti sull'affidamento e scrive per conoscenza anche alla Guardia di Finanza.





Ecco la lettera spedita oggi via Pec:

Gent.mo Segretario Generale,

lo scrivente Giovanni Luzii, nella qualità di Consigliere Comunale di Teramo, è a rappresentare quanto segue.

Mi è pervenuto in data odierna l’invito per l’inaugurazione dell’immobile comunale in oggetto, che si terrà venerdì prossimo 7 ottobre dalle ore 17,00 a seguire.

Orbene, mi sembra di capire dal tenore del nome, “Ca.Fé.”, che nella struttura trovi spazio anche un esercizio di distribuzione di bevande e/o bar, ma in ogni caso appare chiaro che il cosiddetto Spazio Multiculturale venga gestito da associazioni ed enti esterni al Comune di Teramo (come si evince anche dalla locandina informativa dell’evento).

Lei m’insegna che ogni affidamento all’esterno di un qualsiasi immobile pubblico necessiti del rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità.

Pertanto, non avendo rilevato alcun provvedimento (né di Giunta e né dirigenziale) presso l’Albo Pretorio dell’Ente, mi domando se esista un formale atto di affidamento e – comunque – se sia stato preventivamente esperito un doveroso avviso pubblico per rendere edotta la cittadinanza circa l’opportunità per tutti i cittadini e le loro associazioni di poter aspirare alla gestione e/o usufruire della struttura pubblica.

Sono certo che la procedura sia stata svolta nella piena legittimità e che sia solo una mia svista il non aver reperito gli atti formali necessari alla compiuta conclusione del procedimento di affidamento pubblico del bene immobile di che trattasi.

Nel restare in attesa di un Vs. cortese e urgentissimo riscontro, prima che eventualmente si proceda all’inaugurazione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.



Il Consigliere Comunale

Giovanni LUZII