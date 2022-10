VIDEO / FDI: «PER NOI IL CANDIDATO E' PAOLO GATTI, MA SE NON SCIOGLIE LA RISERVA... CANDIDIAMO PASQUALE TIBERII» E MANDA UN MESSAGGIO ALLA LEGA: «LE ELEZIONI SONO PASSATE, CHE ASPETTATE?»



«Per noi, il candidato è Paolo Gatti, ma siamo in attesa che lui sciolga la riserva, sia che la sciolgano altri partiti della coalizione, adesso le Elezioni Politiche sono passate, non c'è più motivo di aspettare». Il gotha teramano di Fratelli D'Italia, riunito per un'analisi del voto, con la partecipazione dei neoparlamentari Liris e Sigismondi, valuta anche il momento preparatorio delle prossime "comunali". Il più forte partito del Centro destra non ha dubbi, sulla scelta «L'abbiamo fatta in tempi non sospetti» dice la segretaria provinciale Marilena Rossi, e le fanno eco tutti i vertici del partito, mandando tra le righe un mesaggio chiaro alla Lega: «Uniti si vince, che aspettate?». Però, c'è anche un piano B: «Se Gatti non scioglie la riserva o il Centodestra non dovesse trovare l'unità, non avremmo problemi a presentare una nostra candidatura... il nostro capogruppo Pasquale Tiberii».

ASCOLTA LE INTERVISTE