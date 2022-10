ARRIVANO IN ABRUZZO I FILOBUS LUNGHI 18 METRI, UNA BUONA IDEA DOPO L'AUMENTO DELL'ELETTRICITA'?

Altre caratteristiche: il sistema di monitoraggio per conoscere in tempo reale l’operatività del filobus, la videosorveglianza grazie a telecamere installate a bordo, una piattaforma per l’accesso dell’utenza a ridotta mobilità ed una per carrozzine, bici e monopattini.

Insomma, un mezzo a tutti gli effetti duttile per ogni esigenza di spostamento. Ci domandiamo: "E' una buona idea visti i costi dell'energia? Mah! Per ora si sa che l'annuncio è arrivato.