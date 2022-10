FOTO/ SCENDE IN PIAZZA TUTTA L'AMMINISTRAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DI CA.FE'

Sono scesi tutti in piazza gli amministratori della Giunta D'Alberto (tranne Verna e la Di Padova) con a capo il consigliere Lancione a prendersi gli onori della rinascente ex scuola Carlo Febbo, oggi Ca.Fè. Non mancava davvero nessuno. C'erano i cittadini, i vari componenti del comitato di quartiere e le tante associazioni che occuperanno gli spazi della struttura. Tutto come da programma l'ennesima inaugurazione pre elettorale. A fare gli onori di casa Chiara Ciminà dell'associazione Abruzzo Onlus capofila dell'operazione "Carlo Febbo" che ha provveduto a fare si soliti ringraziamenti come da copione. Poi la targa al compianto Ernino D'Agostino morto nel 2015 con il giardino a lui intitolato, i canti dei bambini presenti in massa, buffet e tutto quanto possiate immaginare voi che leggete queste righe. Un pensiero è andato anche a Massimo Speca che pensò e volle il nome dello stabile che come noto si chiama: Ca.Fè con una targa a lui dedicata.

Per il Sindaco si tratta di "un momento felice con uno spazio che viene restituito alla frazione".