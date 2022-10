POLITICHE/ OGGI E' IL GIORNO DEL VERDETTO, LA CASSAZIONE RIASSEGNA I 14 SEGGI IN ITALIA

Entro oggi si conosceranno gli esiti dei complessi conteggi che dovranno dire con chiarezza i sei dei nove nomi dei parlamentari eletti in Abruzzo per la Camera dei deputati. Dopo la convalida ufficiale riguardante le posizioni di Guido Quintino Liris, Etelwardo Sigismondi, Gabriella Di Girolamo e Michele Fina, eletti al Senato, l'ufficio elettorale della Corte d'Appello che deve dare il via libera per la Camera tornerà a riunirsi oggi. Dovrà ratificare le risultanze della complicata matassa che, a livello nazionale, è chiamata a dipanare la commissione elettorale centrale della Corte di Cassazione circa la redistribuzione dei seggi.

Gli incerti sono 14 in tutta Italia. I nodi saranno sciolti oggi, anche in relazione alle voci di un possibile rientro in corsa del leghista Luigi D'Eramo.

Per la Camera gli eletti ormai certi sono i vincitori della competizione nell'uninominale: Alberto Bagnai (Lega), Guerino Testa e Giorgia Meloni (FdI).

I nomi incerti, dunque, da confermare sono soltanto il proporzionale Camera, con l'elenco da ufficializzare formato da Fabio Roscani (romano di FdI), Rachele Silvestri (marchigiana di FdI), Nazario Pagano (FI), Luciano D'Alfonso (Pd), Daniela Torto (M5S), Giulio Cesare Sottanelli (Azione-Iv).

Le risultanze della commissione elettorale centrale saranno inviate alla Corte d'Appello delle regioni interessate per la ratifica e la trasmissione alle prefetture. Tutto dovrebbe essere pronto per lunedì quando i parlamentari proclamati eletti dovranno recarsi a Roma per formare i gruppi parlamentari. Camera e Senato sono convocati giovedì 13 per l'elezione dei rispettivi presidenti. Subito dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà il via alle consultazioni.