PINETO/ IL SINDACO: «LA ROTONDA ALL'USCITA EST DI BORGO SANTA MARIA SI FARA'»

“La rotonda all’uscita Est di Borgo Santa Maria si farà”. Questo è l’impegno del sindaco di Pineto Robert Verrocchio sul dibattito apertosi negli scorsi giorni per la sicurezza della strada provinciale 28. Dibattito emerso dopo l’ennesimo tragico incidente avvenuto nei pressi dello Stadio Comunale. “Abbiamo conferito un incarico” precisa il primo cittadino “per realizzare celermente studio e progetto della nuova rotatoria. Dunque, non è vero che non si può fare. Abbiamo già avuto anche un incontro con la Provincia e c'è l'impegno dell’ente – proprietario della strada – nel partecipare massivamente alla realizzazione dell’opera”. Va detto che Pineto, rispetto ai vicini comuni, ha avuto da sempre occhio fino e lungimirante: l’ente infatti non ha mai voluto acquisire la completa proprietà dei tratti di strada provinciale e statale che attraversano il centro urbano e ciò gli ha permesso di coinvolgere ANAS e Provincia finanziariamente nella realizzazione delle opere urbanistiche (manto stradale, piste ciclabili e rotatorie). Dunque, in questo caso e per velocizzare la realizzazione del manufatto, il comune sta realizzando di tasca sua il progetto di canalizzazione del traffico con istituzione di rotatoria rallentando così la velocità nel tratto costeggiante Borgo Santa Maria. Il sindaco rimarca l’ottima intesa che vi è con l’amministrazione provinciale ed è fiducioso in una veloce risoluzione del problema. E sul caos traffico indotto dalle sempre più soventi chiusure notturne del tratto di A14 che conduce da Pineto verso Montesilvano? “In realtà” aggiunge Verrocchio “abbiamo sentito negli scorsi giorni anche la società autostrade, dato che il lungo protrarsi dei lavori sulla linea sta di fatto causando non pochi problemi al nostro paese. I mezzi che, con le chiusure notturne del tratto Pineto Montesilvano, si riversano sul nostro nucleo abitato e creano non pochi disagi alla popolazione, per cui, stiamo chiedendo in qualche modo collaborazione con l’ente allentando le difficoltà”. In tema di sicurezza stradale, il sindaco ritorna sul dosso pedonale istituito a monte di Borgo Santa Maria, dato che qualcuno segnalava la pericolosità dello stesso. “Mi si chiede se sia discutibile la tipologia?” si domanda il primo cittadino dopo gli interventi dei cittadini sui nostri servizi “Diciamo che è stato un intervento drastico, se vogliamo, per rallentare il traffico. Sicuramente non può essere considerato un intervento fino a sé stesso perché così rimarrebbe un dosso in mezzo alla strada insicuro. Dovevamo garantire la sicurezza per i tanti pedoni che si recano verso quella zona, soprattutto studenti e lavoratori. L’area sarà sicuramente oggetto di ulteriore approfondimento e di miglioria con segnalazioni luminose. Va detto che, per garantire la completa sicurezza della strada, il traffico va rallentato anche a monte”. Insomma, anche questa volta siamo riusciti a smuovere l’opinione pubblica su una problematica molto sentita. Alla luce, dunque, del chiaro impegno del primo cittadino, vigileremo affinché tutto venga portato a termine e non rimanga solo una mera promessa elettorale irrealizzabile.

Mauro Di Concetto