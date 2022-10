LA SCONFITTA DEL PD FA SCRICCHIOLARE LA GIUNTA

La netta sconfitta anche a Pineto del PD alle recenti elezioni politiche porterebbe qualche strascico di polemiche ed astio anche nella giunta Verrocchio? Forse sì. Sembrerebbe, da indiscrezioni, che le compagini alleate nella giunta del sindaco del PD scalzino per ottenere qualche assessorato in più. Nessuna notizia certa. Qualche accesa discussione nel palazzo di città. C’è chi vede Filippo Da Fiume, leader del Movimento 5 Stelle, e Marta Illuminati, portavoce dei Alleanza Verdi Sinistra, pronti, dopo la tuonante sconfitta elettorale del PD, a cercare nuovi assessorati per le loro compagini. La cosa decisamente non aggraderebbe al primo cittadino che, sempre da indiscrezioni, sembrerebbe sia sbottato pesantemente contro i due (politicamente parlando). Un fatto decisamente insolito vedere Robert Verrocchio su tutte le furie, che ha destato mille sospetti agli avventori che occasionalmente si sarebbero trovati testimoni di questa accesa discussione. Il primo cittadino è un uomo notoriamente calmo e pacato e dunque desterebbe mille sospetti vederlo in accesa discussione con i compagni di giunta. Ufficialmente, il tutto sarà considerato come una “notizia infondata e priva di fondamento”, ma le urla a palazzo sono state chiare e nitide. Forse il tutto si assopirà e lascerà solo qualche piccolo segno di stizza negli alleati, ma forse questa pesante discesa politica di consensi del primo partito del centro sinistra italiano potrebbe aprire anche a Pineto una pesante crisi di giunta. Per ora in paese nulla cambia. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Mauro Di Concetto