VIDEO / SUL NUOVO OSPEDALE, MARIANI "CONTRO" D'ALBERTO: «DEVE RIMANERE A VILLA MOSCA, FAREMO CAMBIARE IDEA AL SINDACO»



«Io voglio sapere se l’opzione di far rimanere l’ospedale a Villa Mosca è stata presa seriamente in considerazione, perché se è un’opzione percorribile, l’ospedale deve rimanere a Villa Mosca». Sandro Mariani, consigliere regionale di opposizione, non usa mezze parole, quando parla della possibile location del nuovo ospedale di Teramo, facendo sua la richiesta di oltre 10mila teramani, che hanno sottoscritto la petizione: «Io sono un rappresentante del popolo - dice - per me è un obbligo morale quello di ascoltare le persone e farmi portatore delle loro istanze, quella di lasciare l’ospedale a Villa Mosca è un’opzione che deve essere presa in considerazione». E quando gli si fa notare che questa posizione lo pone in antitesi al Sindaco D’Alberto che, pur senza un pronunciamento ufficiale, non ha mai nascosto le sue preferenze per la location di Piano D’Accio, Mariani risponde: «Se il Sindaco di Teramo pensa che l'ospedale deve andare a Piano d'Accio, gli faremo capire che deve valutare l'opzione di Vila Mosca, anche io all'inizio avevo intuito che quella di Piano d’Accio fosse l’opzione migliore, e che i tecnici avessero giudicato quella come la una soluzione più adatta, ma poi ho scoperto che la verità è un’altra e allora devo approfondire… e capire» E sul fatto che le carte del project siano “secretate”? «Ho fatto un accesso agli atti, mi hanno detto che avrei potuto guardare i documenti ma non averne copia, non mi sembra una cosa corretta credo che questo possa essere anche oggetto di azioni legali». Ultima battuta, per il direttore generale Di Giosia: «Dica che cosa vuole fare»



