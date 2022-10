ENTI LOCALI / QUARESIMALE: “TRE MILIONI AL COMUNE DI CAMPLI”

Gli interventi individuati per il Comune di Campli riguardano la riqualificazione della Torre Campanaria e Porta Angioina (1.500.000 euro), la viabilità urbana (1.000.000 euro) e il recupero dei cimiteri comunali di Sant'Onofrio e Castelnuovo di Campli (530 mila euro). L'assessore regionale agli Enti Locali Pietro Quaresimale ha espresso, dunque, soddisfazione per gli interventi finanziati a favore del Comune di Campli (Te) dal Piano di ripartizione regionale delle risorse post-sisma approvato ieri dal Comitato istituzionale. Il Piano approvato destina all’Abruzzo il 12,76% delle risorse disponibili, finanziando interventi per i comuni della Provincia di Teramo. Si tratta di risorse che permetteranno agli enti di completare gli interventi volti a ripristinare importanti strutture a servizio della comunità che hanno subito danni significativi a seguito del sisma.