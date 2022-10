TEATRO ROMANO, C'E' IL PROGETTO DEFINITIVO, SI VA IN GARA PER L'APPALTO

La procedura per tornare a godere pienamente della bellezza monumentale e delle opportunità funzionali del Teatro Romano, fa registrare un altro passaggio. La giunta municipale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di valorizzazione dell’intera area archeologica, finalizzandoli al recupero funzionale della stessa. Il progetto è il risultato degli adeguamenti e delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza, dal Consiglio Comunale, ed emerse dal confronto con le associazioni e i cittadini.

Così, grazie ai 7.750.000 di euro finanziati con il CIS (Contratto Interistituzionale di Sviluppo), che si aggiungono ai 4.000.000 già disponibili, si fa attuabile il progetto di realizzazione complessiva dell’opera. Pertanto, dopo il primo intervento stralcio di demolizione dei due edifici Salvoni e Adamoli, si va alla aggiudicazione integrale dell’appalto e alla realizzazione dell’intervento in maniera organica e strutturata.