IN ARRIVO IMPORTANTI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI A VALLE CASTELLANA

Finanziata un’opera storica e a lungo attesa a Valle Castellana come la realizzazione della residenza per anziani. L’intervento, reso possibile grazie ai fondi per la ricostruzione post sisma, sarà un importante segnale per l’intero comprensorio della Laga alle prese, da anni, con la battaglia per combattere lo spopolamento dei suoi borghi. “Si tratta di una splendida notizia non solo per Valle Castellana, ma per l’intero territorio – spiega il primo cittadino Camillo D’Angelo – la ricostruzione con contestuale ampliamento di questo storico edificio, in abbandono da diverso tempo, permetterà infatti non solo di riqualificare l’area, ma anche e soprattutto di garantire un importante indotto economico ed occupazionale”.

“Questa opera è il frutto dell’incessante lavoro dell’Amministrazione comunale e porterà numerosi nuovi posti di lavoro mai registrati, in un solo colpo, a Valle Castellana e che permetteranno di dare una concreta risposta a tanti giovani, e non solo, alla ricerca di occupazione” spiega D’Angelo. “Inoltre questa struttura ricoprirà un fondamentale ruolo sociale in un comprensorio in cui è alta la presenza di persone anziane, diverse delle quali non autosufficienti, che non saranno quindi più costrette a abbandonare i nostri monti per trovare il sostegno e i servizi di cui hanno bisogno. La prossima battaglia che metteremo in campo, nell’interesse della nostra collettività, sarà quella di accelerare, quanto più possibile, le pratiche necessarie per inaugurare al più preso la nuova residenza per anziani di Valle Castellana”.