CONCORSI IN PROVINCIA: CI SONO 12 POSTI DI LAVORO

Sono stati pubblicati (in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “Bandi di Concorso”) gli atti di ammissione ai sette concorsi banditi dalla Provincia.

I candidati devono cercare le informazioni che li riguardano utilizzando il codice numerico “ID” rilevabile a fondo pagina della domanda di iscrizione accanto al loro nome. In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy, infatti, i nomi e i cognomi dei candidati non sono pubblicati.

Qui i link

https://provinciateramo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/

https://provinciateramo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/38467

Questi i concorsi interessati:

- 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo (categoria d, tabellare iniziale 1) con riserva di n.1 posto ex art. 24 d.lgs. n.150/2009 al personale interno se in possesso dei requisiti previsti dal bando

-1 posto a tempo parziale (20 ore) e indeterminato di funzionario informatico (categoria d, tabellare iniziale 1).

- 2 posti di istruttore vigilanza (categoria c, tabellare iniziale 1) con riserva di n. 1 posto a favore delle forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti dal bando

- 2 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile (categoria c, tabellare iniziale 1) – con riserva di n.1 posto alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 l. n.68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

-3 posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale (28 ore) di (categoria c, tabellare iniziale 1) con riserva di n. 1 posto a favore delle forze armate ai sensi degli articoli l014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

-1 posto di funzionario contabile (categoria d, tabellare iniziale 1) con riserva di n. 1 posto a favore delle forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

- 1 posto di “dirigente tecnico” a tempo pieno e indeterminato