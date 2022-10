I LETTORI CI SCRIVONO/ E' CAOS PUBBLICAZIONE CONCORSI IN PROVINCIA

Buongiorno Certastampa,

in riferimento alla notizia dei concorsi della Provincia di Teramo vorrei segnalarvi delle perplessità sulle date:

nella pagina della Trasparenza del sito della Provincia, sezione "Concorso / Selezione pubblica" si trovano i concorsi a cui fate riferimento nell'articolo. Accedendo ai vari concorsi si leggono le date di pubblicazione tutte del 18 marzo 2022. Nei bandi di concorso (tutti documenti privi di data al loro interno) si legge che si può presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, quindi entro il 18 aprile 2022, cioè entro 6 mesi fa.

In riferimento al concorso per Istruttore amministrativo, assieme al bando c'è la determina dirigenziale n. 1355 del 07/10/2022 in cui si prende atto che ci sono già state 313 domande pervenute.

Per il concorso di Istruttore di vigilanza, la determina dirigenziale n. 1257 del 26/09/2022 prende atto che sono pervenute 86 domande di partecipazione. Stessa situazione per gli altri bandi.

Siete sicuri che le procedure concorsuali siano ancora attive e non scadute?

Grazie per gli eventuali chiarimenti,

cordiali saluti.

Marco.