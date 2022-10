"FIGURACCIA" MONTORIESE, MENTRE ALTITONANTE DECIDE SE RESTARE NELL'"AMBITO GRAN SASSO" O PASSARE ALL' "AMBITO TERAMO", GLI ALTRI SINDACI LO DETRONIZZANO

La figuraccia, perché prima ancora di avere un risvolto politico, questa è la storia di una figuraccia, va in scena nella tarda serata di ieri, quando i Comuni del’ Ambito n. 24 “GRAN SASSO – LAGA” detronizzano Montorio, quale Ente capofila. Una decisione politicamente molto pesante, che punisce il fatto che il Comune del Sindaco Altitonante non è riuscito ad elaborare il Piano Sociale, come invece avrebbe dovuto, e che i Comuni avrebbero dovuto poi approvare nei loro Consigli. Quindi, via Montorio e ruolo di capofila affidato alla Comunità Montana di Tossicia. Una decisione assunta all’unanimità dai Comuni presenti, ovvero Campli, Castelli, Castel Castagna, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia e Valle Castellana. Alla riunione non hanno preso parte solo i Comuni di Isola del Gran Sasso, Pietracamela e proprio Montorio al Vomano. In verità, non è solo quello del Piano Sociale, l’oggetto del contendere, visto che i Comuni avevano anche poco gradito il fatto che il Comune di Montorio stesse valutando la possibilità di uscire dall'Ambito Gran Sasso Laga ed entrare nell'Ambito Teramo. Circostanza, peraltro, confermata dallo stesso Altitonante, che in una lettera ai colleghi, nella quale chiedeva di rinviare la riunione di ieri sera, scriveva: «confermo che abbiamo avviato un’interlocuzione con il Comune di Teramo e con Regione Abruzzo per capire se fosse possibile modificare gli attuali Ambiti, implementando l’Ambito 20 – Teramo con il Comune di Montorio e di conseguenza modificare l’Ambito 24 senza Montorio».

E spiegava: «Ci siamo resi conto, infatti, che la nostra comunità ha bisogni e necessità articolati, alla luce della popolazione, del territorio e di sviluppi futuri di importanti infrastrutture sociali. Da quando abbiamo organizzato in maniera strutturata i servizi sociali, per darvi alcuni numeri, abbiamo mensilmente circa 500 famiglie in difficoltà, che si rivolgono ai nostri sportelli. Ci chiediamo perché, ad esempio, Montorio non abbia neppure mai avuto la figura dell’assistente sociale in Comune, prevista da sempre per legge. Persone molto più esperte di noi, dedicate alla definizione e all’applicazione del piano sociale, avranno valutato che i servizi sociali di un Comune come Montorio si potessero gestire da remoto. Siamo contenti, invece, che avendo organizzato nel nostro Comune i servizi sociali, in loco, i risultati per i cittadini fragili siano decisamente migliori rispetto a stravaganti gestioni da remoto».

E concludeva: «Troviamo inappropriato l’ordine del giorno della convocazione, che in una fase ancora del tutto preliminare vorrebbe votare la conferma o la revoca del Comune di Montorio come Ente Capofila Ambito Distrettuale».

Gli altri Comuni, invece, l’hanno trovato appropriato eccome, visto che, non volendo aspettare che Montorio se ne andasse, l’hanno “cacciato” loro.