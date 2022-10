CA.FE', LUZII OGGI "ATTACCA" IL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE SU TRASPARENZA E REGOLAMENTO MA NON SOLO...

AL SINDACO DI TERAMO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA

PREMESSO:

– che in data 02/10/2022 (o probabilmente anche prima), già circolavano gli inviti e le locandine predisposte dal Comune per procedere all’inaugurazione della ex Scuola Carlo Febbo, fissata per il giorno venerdì 7 ottobre 2022;

– che però solo nella successiva data del 04/10/2022 la Giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 379 avente ad oggetto “Proposta di Patto di Collaborazione Ex Scuola Febbo – Provvedimenti”, finalizzata ad adottare “la proposta di Patto di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione del progetto denominato Spazio Multiculturale Ca.Fè.” e, per l’effetto, per “concedere, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione ai cittadini, alla costituenda ATS Ca. Fè., parte dell’immobile comunale ex scuola Carlo Febbo”;

– che la proposta di Patto di collaborazione, formulata ai sensi del Regolamento comunale sulla partecipazione (e immediatamente accolta ed approvata dalla Giunta), è pervenuta al Comune lo stesso 4 ottobre, cioè molto dopo aver diramato gli inviti per l’inaugurazione e le locandine contenenti le associazioni beneficiarie;

– che con ulteriore Deliberazione n. 381 del 06/10/2022 la Giunta comunale formalizzava l’accettazione di numerose donazioni di beni mobili da destinare all’arredo della Ex Scuola Carlo Febbo, donazioni risalenti anche al mese di luglio 2022;

CONSIDERATO:

– che, ad una prima analisi della complessiva procedura amministrativa, sembrerebbero non rispettati numerosi articoli del predetto Regolamento contenuti nel Capo III, rubricato “Patti di collaborazione” (articoli che precedono in numero 47, sulla scorta del quale è stato concesso l’immobile in parola ai beneficiari), quali ad esempio: