CARLO FEBBO/ LA FALINI VA FUORI TEMA E NON RISPONDE A LUZII, IN AULA ANCHE I CARABINIERI



E dopo l'interrogazione di Luzii (LEGGI QUI ) l'assessore Sara Falini, spalleggiata da un Sindaco apparso particolarmente nervoso, rispondendo a Luzii ha detto: «E' stata e sarà una delle cose più importanti fatte da questa amministrazione. Un lavoro pubblico che rischiava di essere dimenticato e che noi abbiamo rispolverato e realizzato. Un lavoro pubblico che ha visto la sua realizzazione in un arco temporale celere senza intoppi e ora inizia la storia della Carlo Febbo. Un immobile recuperato, verso il quale la frazione aveva grandi aspettative, recuperando un contenitore. La vera sfida è ora riempirlo di contenuti».

L'assessore, però, ha risposto perdendosi nell'autocelebrazione, senza tenere conto dei contenuti dell'interrogazione di Luzii e dallo stesso Luzii è stata ripresa. Poi come di consuetudine è intervenuto il Sindaco che ha definito la realizzazione della Carlo Febbo come un bel patto di collaborazione tra le associazioni. Alzando anche la voce e ribadendo trasparenza assoluta in tutta l'operazione.

In aula c'erano anche i carabinieri della stazione di Teramo invitati dal sindaco, che hanno preso appunti su alcune interrogazioni, tra le quali la Carlo Febbo.

Luzii intanto annuncia sulla Ca.Fe un esposto-denuncia.