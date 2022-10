QUERCIA SECOLARE ABBATTUTA A SCERNE, E' FOTO/GUERRA APERTA TRA MONTICELLI E LA GIUNTA VERROCCHIO

È oramai guerra aperta tra l’ex sindaco Luciano Monticelli e tutto il gruppo di Italia Viva, contro la giunta Verrocchio ed in particolar modo contro l’assessore Marta Illuminati. Dopo la pesante diatriba degli scorsi giorni sui centri associativi chiusi e sullo stato di abbandono dell’area circostante il centro diurno “Il Quadrifoglio” di Scerne di Pineto, questa volta la miccia è esplosa da una quercia secolare abbattuta in Via Pantelleria a Scerne di Pineto perché “aveva le radici compromesse” come si riferisce dal Comune.

“Qualche giorno fa” si legge nel comunicato stampa del Comune “una quercia e altre piante sono state tagliate a Pineto. Tale decisione è stata presa dal Comune poiché, da una perizia dell’agronomo incaricato, è emerso che tali alberi avessero le radici compromesse. A danneggiarle sia un ristagno di acqua che il transito di mezzi agricoli. La quercia e gli altri arbusti si trovavano infatti nei pressi di un terreno privato coltivato. L’ente si è subito attivato per provvedere alla ripiantumazione”.

“Ci siamo immediatamente attivati – aggiunge l’Assessora all’Ambiente del Comune di Pineto, Marta Illuminati – per inserire quella zona nel piano di donazioni, quindi verranno piantumati alberi più resistenti a questo tipo di sollecitazioni. Spiace constatare come si facciano polemiche senza essersi informati prima: qualcuno ci ha infatti accusato di aver tagliato una quercia senza ragione ignorando che abbiamo agito dietro la perizia di un qualificato agronomo. Lo sportello del verde è un servizio molto apprezzato dai cittadini soprattutto in una città che deve al patrimonio arboreo il suo stesso nome. A volte per evitare brutte figure a mezzo stampa può essere sufficiente una telefonata”.

Non ha dunque digerito l’assessore Illuminati il vero inferno mediatico creatosi sui social da Luciano Monticelli e da Marina Ruggieri di Italia Viva. La risposta dell’ex collega di coalizione di certo non acquieta Monticelli che replica urlando: “Un delitto! Lo Sostituirete cosa? (riferendosi alla quercia secolare abbattuta n.d.r.) Come sostituite un albero secolare protetto che creava un effetto paesaggistico? Lo avete abbattuto perché malato? Da quando tempo i nostri consiglieri vi hanno segnalato la questione? Da quando tempo vi abbiamo detto dell'amianto sul fiume Vomano senza ottenere alcun riscontro? Da quando tempo vi abbiamo detto che tagliate gli alberi e non ne impiantate dei nuovi? Attendiamo cosa succederà in Viale Volturno (dove c’è stato un consistente abbattimento di pini n.d.r.). Li fate morire senza intervenire, così sarà più facile dire che erano pericolosi: come la quercia centenaria in via Pantelleria. Siete un'amministrazione inutile e dannosa”.

“In alcune città” ricorda in un post l’ex sindaco, “l'abbattimento di un albero è l’estrema ratio, mentre a Pineto è una consuetudine. Ecco come fanno alcuni amministratori illuminati nelle altre città (mostrando immagini di piani di recupero delle piante secolari n.d.r.). Ecco come si proteggono gli alberi e intanto come si curano. Voi non curate, ma abbattete. Vergogna”.

Bagarre a parte, il Comune di Pineto, comunque, da ormai due anni ha attivato lo sportello del verde il servizio di assistenza e consulenza per le problematiche di gestione e tutela del verde ornamentale, pubblico e privato. Il servizio comprende anche tutte le verifiche fitosanitarie e bio-statiche delle piante con rilascio di relazione tecnica e assistenza alla compilazione dei documenti per le autorizzazioni comunali di intervento sugli alberi. Si ricorda quindi che è possibile richiedere un sopralluogo di un tecnico abilitato il quale si recherà dall’utente per valutare la situazione. I sopralluoghi e le attività di consulenza sono completamente gratuiti per il cittadino. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici comunali, è possibile anche telefonare al 0861.777139 o scrivere una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Mauro Di Concetto