RITIRO NAPOLI CALCIO IN ABRUZZO, E' STATA ARCHIVIATA L'ISTRUTTORIA

"Grande soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti, di archiviare l’istruttoria, relativa al ricorso delle forze di opposizione, in relazione alla convenzione con il Napoli Calcio. La stessa Procura riconosce nel suo decreto di archiviazione che questa operazione ha portato proficui vantaggi per l’Abruzzo, anche superiori a quelli attesi. Ringrazio il Procuratore Giacinto Dammicco per l’onestà intellettuale dimostrata nel riconoscere l’insostenibilità dell’accusa alla luce della documentazione da noi prodotta". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. I dettagli dell’archiviazione e i benefici che sono derivati per il territorio verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 3 novembre, alle ore 11.30, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo (sala Corradino D’Ascanio III piano), in Piazza Unione.