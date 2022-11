DUECENTO NUOVI LOCULI AL CIMITERO DI PINETO

Prosegue l’ampliamento del Cimitero di Pineto. “Dopo i 154 nuovi loculi realizzati nel 2021 – dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella – abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di ulteriori 200 loculi nel cimitero di Pineto. Si tratta di lavori necessari viste le reali difficoltà che si riscontrano per il reperimento dei loculi che sono esauriti. Ringrazio il personale degli uffici tecnici del Comune di Pineto per il prezioso lavoro svolto. A breve, inoltre, approveremo il progetto definitivo ed esecutivo per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del cimitero per l’importo di 50mila euro, ringrazio il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cantoro per l’interessamento per questo intervento”. L’importo complessivo dei lavori è di 400mila euro. I loculi, stante alle disposizioni impartite dal Comune, verranno assegnati in maniera prioritaria ai famigliari di quanti sono già deceduti e le cui salme sono state sistemate in prestito in loculi già assegnati ad altri. I familiari potranno decidere di prenotare uno o più loculi vicino a quello nel quale verrà collocato il proprio congiunto. I restanti loculi verranno assegnati all’occorrenza a chi ne avrà bisogno con il diritto per i familiari di acquistarne uno, o più di uno, accanto. Per fortuna, comunque, in paese non ci sono ancora aree transennate perché cadenti, come accade nella vicina Roseto, Notaresco o Teramo. Ciò non esula l’amministrazione dal risistemare le canalizzazioni delle acque piovane e consolidare le recinzioni e gli alveari antichi della necropoli. Necessità poi la sistemazione della via d’accesso all’ala nuova che rimane ancora brecciata e non illuminata. “L’Amministrazione Comunale – si legge nel progetto approvato - vuole disporre di ulteriori loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo in quanto nonostante le recenti realizzazioni (ultima completata nel 2021 per 154 nuovi loculi), la disponibilità per la tumulazione risulta sempre bassa. All'interno dell'area già destinata a cimitero non si identificano ormai nuove zone da destinare alla costruzione di loculi. Risulta pertanto inevitabile valutare con il presente studio l'utilizzo delle aree adiacenti all'ingresso della parte alta del cimitero esistente, attraverso una sistemazione complessiva dell'area con la creazione di una doppia serie di loculi di cui la prima parzialmente interrata rispetto al piano carrabile e la seconda completamente fuori terra. Il tutto avrà necessità di una completa rivisitazione dei percorsi, compresi quelli destinati ai disabili, con lo spostamento in avanti dell'ingresso del cimitero. Naturalmente saranno previste le modifiche necessarie agli impianti di smaltimento delle acque piovane e delle zone pavimentate per la distribuzione dei visitatori”.

Mauro Di Concetto