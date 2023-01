CASTELLI NUOVO COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 – ALTITONANTE: “NOMINA DI ALTO PROFILO. AUGURI DI BUON LAVORO”

Il Sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altitonante ha sentito personalmente il Commissario per la Ricostruzione post Sisma 2016, Guido Castelli, per congratularsi per il nuovo importante incarico.

“Al Senatore Castelli vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per la nuova nomina a Commissario.

Sono certo che il nuovo Commissario, persona di altissimo profilo, saprà dare un contributo fondamentale alla Ricostruzione”. Ha commentato Altitonante, sindaco del secondo Comune più importante del cratere 2016 in Abruzzo dopo Teramo.

“La Ricostruzione Sisma 2016 si è finalmente sbloccata e per questo ringrazio l’ex Commissario Legnini. Un ringraziamento particolare va agli Uffici regionali della Ricostruzione, che stanno facendo un lavoro straordinario. Abbiamo ancora tante sfide davanti, che sapremo affrontare facendo un lavoro di squadra.

Castelli è un uomo delle Istituzioni. È stato Sindaco e conosce le nostre esigenze e quelle dei territori. Da assessore regionale alla Ricostruzione si è occupato in prima persona della materia e ora metterà la sua competenza a disposizione di tutti i Comuni del cratere.

Con il pragmatismo che lo ha sempre distinto, sono certo che riusciremo a raggiungere importanti obiettivi.

I Commissari sono scelti dal Governo, in questo caso in particolare credo che la politica abbia premiato il merito e la competenza”.