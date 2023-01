PROVINCIA/ E' DOMENICO PICCIONI IL CANDIDATO PER IL CENTRODESTRA, LO APPOGGERA' ANCHE IL PD?

Il candidato ufficiale della Provincia di Teramo per il centrodestra è il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni. Su di lui non è escluso che una parte del Pd possa convergere nelle prossime ore, come del resto era nell'aria da giorni e giorni perchè è bene ricordarlo il nome di Piccioni è piaciuto subito anche al Pd. A questo punto lo appoggerà?

Non si sa ancora cosa farà il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni e se porterà avanti la sua candidatura appoggiata da Mauro Di Dalmazio e quindi dal Comune di Teramo. Il centrodestra spera in un passo indietro. Viene invece definita una candidatura semplicemente spontanea quella di Camillo D'Angelo, uscito ieri sera a gamba tesa ufficialmente con una nota nella quale annunciava la sua candidatura. Il pranzo che si è svolto oggi nel quartiere Sant'Anna non ha prodotto nulla di buono per D'Angelo al momento.

Da sottolineare il grande senso di responabilità della Sindaca Rosanna De Antoniis che ha fatto subito un passo indietro per il bene del centrodestra cosa che invece Vagnoni non si sa se farà. Ma poco importa. Si saprà tra comunque tra qualche giorno, il 9 gennaio, quale sindaco sarà in corsa. Il 29 gennaio ci sarà invece l'elezione del nuovo presidente della Provincia che prenderà il posto di Diego Di Bonaventura.