LA CANDIDATA SINDACA MARRONI: «QUESTA E' L'EPIFANIA TRAGICA DI TERAMO»

A margine della conferenza stampa, la candidata Sindaco Maria Cristina Marroni ha definito lo spunto di questa mostra:

«"Epifania" è una parola greca che vuol dire apparizione, manifestazione.

I Greci usavano il termine in senso religioso per indicare una divinità che palesava la propria presenza attraverso un segno, una visione, un sogno, oppure un miracolo.

L'Epifania entra nell'uso moderno con il significato di festa dell'apparizione divina (di Gesù Bambino all'umanità con la visita dei Re magi), quindi festa della manifestazione universale della divinità.

In senso più profano, la mostra fotografica è l'epifania della vera città di Teramo, senza la retorica delle parole e delle narrazioni del Sindaco e della sua Giunta, che parlano quotidianamente di miracoli, prodigi, rivoluzioni epocali.

Lo stato dei luoghi per come appare agli occhi, semplice, concreto, reale, senza trucchi o imbellettamenti».